Медведев пошутил над "солидарностью" сытого Запада с Украиной

На одном из изображений, опубликованных зампредом Совбеза РФ, с помощью искусственного интеллекта нарисован канцлер ФРГ Олаф Шольц за столом с мясными яствами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с сарказмом отреагировал на псевдосолидарность США, Германии и Франции с Украиной.

Политик опубликовал в своем Telegram-канале коллаж, созданный с помощью искусственного интеллекта. На первой картинке изображен канцлер ФРГ Олаф Шольц за столом с мясными яствами, на второй - президент США Джо Байден на тропическом пляже, на третьей - лидер Франции Эмманюэль Макрон за изысканным ужином с шампанским.

"Все наши мысли с тобой, Украина", - гласит подпись к коллажу.

Ранее Белый дом сообщил Конгрессу, что у США закончатся средства для помощи Украине к концу года. Кроме того, в Киеве в последнее время неоднократно заявляли о том, что Запад переключил внимание на конфликт между Израилем и ХАМАС и снижает объемы помощи.