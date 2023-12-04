Лавров и глава МИД Туркмении обсудили взаимодействие двух стран на международных площадках

Как отметили в МИД РФ, стороны также подтвердили "взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудили на переговорах график предстоящих контактов и взаимодействие двух стран на международных площадках.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов, а также взаимодействие на международных площадках", - говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам переговоров.

В министерстве также отметили, что стороны подтвердили "взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства и развитие многопланового сотрудничества Москвы и Ашхабада".

Переговоры прошли на полях встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила на брифинге о том, что встреча глав МИД прикаспийских государств состоится 5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.