Посол РФ считает, что санкции мешают культурным связям и межобщественным контактам с ФРГ

Сергей Нечаев заявил, что "на паузе стоят совместные образовательные программы, научно-исследовательские, музейные, гуманитарные проекты"

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Сохраняющиеся вследствие санкций ограничения, в первую очередь логистического характера, мешает культурным связям и межобщественным контактам РФ и Германии. Такое мнение выразил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью русскоязычному журналу Berliner Telegraph.

"Сохраняющиеся вследствие санкций ограничения, в первую очередь логистического характера, разумеется, мешают культурным связям и межобщественным контактам. "На паузе стоят совместные образовательные программы, научно-исследовательские, музейные, гуманитарные проекты", - отметил глава дипмиссии.