Посол РФ: миллионы граждан ФРГ не могут получать информацию из альтернативных источников

По словам Сергея Нечаева, против отечественных СМИ "задействованы изощренные санкционные инструменты"

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Миллионы германских граждан лишены возможности получать объективную информацию из альтернативных источников. Такое мнение выразил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью русскоязычному журналу Berliner Telegraph.

"Мы против запретов на работу СМИ, но, разумеется, вынуждены реагировать на рестрикции в наш адрес. Закрытие московского корпункта и прекращение вещания на территории России германской телерадиокомпании Deutsche Welle последовали в ответ на недружественные действия по ограничению работы в ФРГ немецкоязычного телеканала RT DE, который известен непредвзятым стилем освещения событий, не вписывающимся в мейнстрим. Против отечественных СМИ задействованы изощренные санкционные инструменты: блокировка банковских счетов, дискредитация, политическое давление, штрафы медиарегуляторов. Вопреки западным "ценностям", которые, как мы видим, применяются очень избирательно, миллионы германских граждан были лишены возможности получать объективную информацию из альтернативных источников. Мы конкуренции с германскими СМИ не боимся. Поэтому и закрывать никого не спешим", - заявил посол РФ в Берлине.