В МИД РФ заявили, что не получали от Эстонии заявлений о закрытии границы

Официальной информации об этом нет, сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва не получала от Таллина никаких официальных заявлений о закрытии границы. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Пока никаких официальных не было с эстонской стороны заявлений [о закрытии границы]. По крайней мере, мы ничего не получали <..>, насколько мне известно", - сказал он журналистам.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии разместил на своем сайте сообщение, в котором говорится о возможности временного закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Там отметили, что такие меры связаны с целью "защитить национальную безопасность и общественный порядок" в стране в связи с возросшим потоком иностранцев, "не имеющих законного права на въезд в Евросоюз".

Как отмечается в сообщении, Эстония следует примеру Финляндии, которая в ночь на 18 ноября закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП.

В конце ноября на встрече министров иностранных дел НАТО глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией.