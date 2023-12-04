Замглавы МИД РФ и посол Ирака обсудили палестино-израильский конфликт

Михаил Богданов и Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби также рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ирака в Москве Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и гуманитарную обстановку в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"При обмене мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено ситуации в Ираке и вокруг него, а также эскалации палестино-израильского вооруженного конфликта и катастрофической гуманитарной обстановке в секторе Газа", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ также сообщили, что в ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Встреча состоялась по инициативе иракского дипломата.