Кабмин внес в Госдуму на 20% законопроектов больше, чем в 2022 году

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что правительство поддерживает законодательные инициативы региональных парламентов и сенаторов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число разработанных и внесенных правительством РФ в Госдуму законопроектов по итогам 2023 года на 20% превысит показатели 2022 года. Об этом сообщил на ежегодном совещании председателя Совфеда со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Что касается количественных итогов законопроектной деятельности, по 2023 году они следующие: у нас внесен в Государственную думу 271 законопроект. <…> Что касается заключений - у нас 408 заключений направлено, подготовлено. Если сравнивать год к году, то округленно это на 20% больше, чем в 2022 году. Что касается отзывов, тот в этом году у нас 424 отзыва - рост на 25%, то есть на четверть", - сказал он.

Григоренко отметил, что кабмин поддерживает законодательные инициативы региональных парламентов и сенаторов. Так, по его словам, с начала года было поддержано 32 инициативы сенаторов, что выше средних значений. "Наряду с этим 157 инициатив законодательных собраний в этом году, 33 законопроекта тоже правительство поддержало", - пояснил вице-премьер.

Он также отметил, что при подготовке к работе в этом году значительное внимание было уделено планированию. В него вошли 47 проектов законов, большинство из них уже одобрены Госдумой. Также выполнен план по разработке и внесению приоритетных законопроектов, в числе которых те, что направлены на интеграцию новых регионов РФ, поддержку детей-сирот, транспортную доступность, транспортное обслуживание.

Григоренко также отметил, что механизм автосогласования внедрен в отношении и ведомственных, и правительственных нормативно-правовых актов. Он позволяет министерствам и ведомствам вносить проекты актов в аппарат правительства, не дожидаясь позиции других органов власти. Если в течение 10 дней по проекту акта замечания не представлены, он автоматически считается согласованным и может быть направлен для дальнейшей работы над ним. "Мы поступательно ввели [его] в 2023 году. <…> Модель работает, у нас очень сильно ускорилась процедура прохождения [необходимых согласований]. <…> Система сработала от обратного: коллеги понимают, что она сработает, реагируют и делаю все вовремя", - пояснил вице-премьер.