Матвиенко: СФ активно работает над законами вместе с Думой, а не "штампует" их

Спикер Совет Федерации отметила, что парламентарии иногда расходятся во мнениях по тем или иным законодательным инициативам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации, несмотря на расхожее мнение, не "штампует законы", а активно работает вместе с Думой еще на стадии так называемого нулевого чтения законопроектов, пытаясь найти компромисс по тем инициативам, которые вызывают споры и разногласия. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Иногда говорят, что Совет Федерации штампует законы Думы. Мы не штампуем. Каждый профильный комитет работает с основными законами с профильным комитетом Госдумы на нулевой стадии. Мы там обсуждаем, мы там спорим, мы вносим изменения, мы договариваемся", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями.

Она отметила, что парламентарии иногда расходятся во мнениях по тем или иным законодательным инициативам. "Мы все равно стараемся найти компромисс, понимая, что в конечном итоге мы - и нижняя, и верхняя палаты - ответственны за качественное принятие законов", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что эффектный законодательный процесс невозможен без взаимодействия палат парламента.