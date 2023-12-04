Губернаторам Ленинградской области разрешили избираться более чем на два срока подряд

Председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин сообщил, что 38 депутатов проголосовали "за", против - семь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрели законопроект, исключающий из Устава Ленинградской области норму об ограничении для лица, избранного губернатором области, занимать свою должность более двух сроков подряд. Об этом на 41 заседании сообщил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

"Для принятия необходимо 2/3 голосов от установленного числа депутатов. За - 38 человек, против - 7, воздержался - 0. Решение принято", - сказал Бебенин.

На выступлении в Законодательном собрании депутат от "Единой России" Станислав Еремеев, отметил, что у парламентариев были все основания рассмотреть данное предложение в виде проекта закона, ранее представители различных организаций обращались с этой просьбой.

"В Законодательное собрание на протяжение всей осени обращались различные общественные структуры, общественная палата, Торгово-промышленная палата, ряд муниципальных образований, партийные структуры с просьбой инициировать рассмотрение данного законопроекта и исключить из устава Ленобласти нормы об ограничении лица избранного губернатором Ленинградской области занимать свою должность более двух сроков подряд. <…> Когда возникнет необходимый момент, действующий губернатор сам определиться выдвигаться ему или нет", - сказал Еремеев.

В пресс-службе Законодательного собрания ТАСС пояснили, что в 2022 году областные депутаты сохранили в уставе региона ограничение, согласно которому одно и то же лицо не в праве становиться губернатором более двух сроков подряд. Тогда инициативу не вносить поправку поддержал действующий губернатор Александр Дрозденко. Следующие выборы главы Ленинградской области запланированы на март или сентябрь 2025 года.