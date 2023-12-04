В СФ заявили, что территориальные споры КНР со странами АТР должны решаться без США

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов отметил, что инициатива военного сотрудничества скорее исходит от американской стороны

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Территориальные споры Китая со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должны решаться без вмешательства каких-либо иных сторон. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов на полях XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Наша позиция хорошо известна, что споры могут быть и на воде, и на суше <...>, но если таковые споры имеют место, то они должны решаться и регулироваться непосредственно вовлеченными в это сторонами, без вмешательства иных стран. Вот единственный рецепт, который есть и который может по крайней мере не загнать проблему глубже и не политизировать ее", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о рисках военного сотрудничества США с рядом стран АТР, которые имеют территориальные споры с Китаем.

При этом политик отметил, что инициатива военного сотрудничества скорее исходит от американской стороны.