МИД РФ: украинские дипломаты открыто демонстрируют приверженность нацисткой идеологии

Посол по особым поручениям Родион Мирошник напомнил, как консул Украины в Гамбурге опубликовал фотографию с тортом на свое 60-летие, который был сделан в виде книги Mein Kampf

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дипломаты из Украины за рубежом не стесняются открыто демонстрировать свою приверженность нацистской идеологии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на международной научно-практической конференции в ТАСС "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветви".

"Украина не скрывает этого (нацистскую идеологию - прим. ТАСС) внутри своего сообщества, она радостно выносит это за пределы страны, и украинские дипломаты тоже совершенно себя не ограничивают в своей демонстрации приверженности нацистской идеологии", - сказал он.

Мирошник напомнил, как консул Украины в Гамбурге опубликовал фотографию с тортом на свое 60-летие, который был сделан в виде книги Mein Kampf (признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в РФ - прим. ТАСС), а посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что Бандера был борцом за свободу и не имел никакого отношения к массовым убийствам евреев и поляков. "Как это можно трактовать иначе, как не оправдание неонацизма и подразделения Ваффен-СС, которые были на территории Украины во время Второй мировой войны?", - указал дипломат.

По его словам, сегодняшняя конференция "вносит очень серьезный вклад в создание академической доказательной базы, с которой потом будут сделаны понятные выводы". "[Выводы], которые должны лечь в основу понимания или внешней политики целого ряда государства, для того чтобы поддерживать неонацизм, те тенденции, которые имеют под собой такой перечень преступлений, событий, которые привели к такому огромному количеству жертв, было просто неприемлемо", - добавил Мирошник.