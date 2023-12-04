Путин в Кремле принимает верительные грамоты у новых послов в РФ

Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 21 нового посла иностранного государства в РФ. Церемония по традиции проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В ней участвуют, в частности, представители недружественных государств. Среди них - дипломаты из Германии Александер Ламбсдорф и Великобритании Найджел Кейси, а также послы Греции, Люксембурга, Словении и Швеции. Кроме того, верительные грамоты президенту вручат новые главы дипмиссий Австралии, Сингапура и Южной Кореи.

В церемонии участвуют послы Казахстана, Туркмении и дипломаты из еще 10 государств - из Африки (Алжир, Бурунди, Гамбия, Мавритания, Мали, Эфиопия), с Ближнего Востока (Кувейт, Пакистан, Турция), а также посол Доминиканы.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин традиционно выступит с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам.