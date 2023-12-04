Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Это позволит им наглядно увидеть, "чем живет страна", полагает российский лидер

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал иностранных послов посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

"Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было приять участие в публичных мероприятиях, прежде всего речь идет, конечно, о посещении выставки на ВДНХ", - сказал президент на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России. "Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, - страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет", - посоветовал президент.