4 декабря, 15:28,
обновлено 4 декабря, 15:53

Путин заявил, что активность России в мировых делах будет только нарастать

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По словам президента, стране в 2024 году предстоит выполнить несколько важных внешнеполитических функций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия будет наращивать свою активность в мировых делах. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов. Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать. В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций", - сказал Путин. 

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