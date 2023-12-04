Путин заявил, что активность России в мировых делах будет только нарастать

По словам президента, стране в 2024 году предстоит выполнить несколько важных внешнеполитических функций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия будет наращивать свою активность в мировых делах. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов. Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать. В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций", - сказал Путин.