Путин сообщил, что РФ продолжит участвовать в урегулировании острых мировых проблем

По словам президента, Москва намерена расширять контакты по различным направлениям

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит вносить вклад в урегулирование острых мировых проблем. Кроме того, Москва намерена расширять контакты по различным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия также "намерена расширять контакты с зарубежными партнерами на гуманитарном, культурном треках".

Говоря о сотрудничестве между странами, российский лидер отметил, что в марте 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, "который соберет молодых людей со всех континентов". По словам президента, ожидается участие представителей из более 180 стран. "Кроме того, ведется активная подготовка к инновационным, - мы так их называем, - "Играм будущего" в Казани, соединяющим классический и киберспорт", - также напомнил глава государства.