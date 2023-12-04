Путин: возвращение сотрудничества РФ и Южной Кореи к выгодной траектории зависит от Сеула

Москва к этому готова, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Возвращение российско-южнокорейского сотрудничества к выгодной траектории зависит от Сеула, Москва к этому готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран и народов партнерства. Хочу подчеркнуть, уважаемый господин посол, мы к этому готовы", - сказал он.