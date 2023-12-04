Путин считает, что "замороженные" отношения с РФ невыгодны в первую очередь Германии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Замороженное" состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Нынешнее "замороженное" состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно не выгодно ни нам, ни вам. Но прежде всего, на мой взгляд, Германии", - сказал президент РФ.

Путин напомнил, что РФ и ФРГ на протяжении более полувека удавалось развивать "прагматичное, деловое сотрудничество". "Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему Европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", - подчеркнул глава государства.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

Российский лидер добавил, что, помимо политических и экономических связей, приостановлены "столь успешно развивавшиеся ранее" контакты России и Германии в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ. "Россия, подчеркну, всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Повторю: такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы", - резюмировал Путин.

21 июня 2023 года в МИД РФ сообщили, что Россия дала согласие на назначение Александера Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве. Предыдущий посол Геза Андреас фон Гайр пробыл в своей должности четыре года и покинул Москву в конце июля. Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в Свободной демократической партии Германии. Известен своей резкой критикой РФ. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".