Путин выразил сожаление в связи с отказом Швеции от политики неучастия в военных блоках

По словам президента, она приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности и стабильности в Северо-Европейском регионе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Отказ Швеции от двухвековой политики неучастия в военных блоках, вносившей большой вклад в формирование атмосферы безопасности и стабильности, не может не вызывать вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двухсот лет политике неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика - и это всем очевидно - приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности и стабильности в Северо-Европейском регионе", - сказал Путин.