Путин заявил, что РФ ценит сбалансированный внешнеполитический курс Алжира

Президент России также высоко оценил уровень развития экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил внешнеполитический курс, проводимый властями Алжира. Путин сегодня выступил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства", - подчеркнул российский лидер. Также он высоко оценил уровень развития экономического и гуманитарного сотрудничества России и Алжира.

Кроме того, Путин напомнил, что в 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена Совбеза ООН. "Мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавил президент РФ.