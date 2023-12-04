Путин назвал важным проектом России развитие Большого евразийского партнерства

Президент обратил внимание на то, что Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые "отвечают взаимностью"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Развитие Большого Евразийского партнерства (БЕП) является магистральным внешнеполитическим проектом РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Подчеркну, выстраивание сотрудничества по линии Большого Евразийского партнерства, инициативу создания которого мы выдвинули несколько лет назад - это еще один наш магистральный внешнеполитический проект", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые "отвечают взаимностью".

Он напомнил, что в следующем году Россия будет выполнять функции председателя в Содружестве Независимых Государств - "самых близких и естественных партнеров". "И мы нацелены способствовать наращиванию разнопланового взаимодействия между ними", - указал Путин. Также, по его словам, Москва продолжит активно развивать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе и углублять сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Особое внимание уделим работе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, превратившейся после подключения Индии, Пакистана и Ирана в институциональную опору Большой Евразии", - сообщил Путин.

Большое Евразийское партнерство - инициатива президента РФ, которую он выдвинул в 2015 году. Она призвана содействовать построению справедливого полицентричного миропорядка, который подразумевает развитие равноправного и взаимовыгодного экономического сотрудничества.