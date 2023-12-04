Путин: Москва обеспокоена участием Канберры в новых блоковых структурах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия помнит о том, что в годы Второй мировой войны Австралия была союзником в борьбе с нацизмом, однако сейчас Москва обеспокоена участием Канберры в новых блоковых структурах в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"В России помнят, что Австралия была союзником в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, и впоследствии наши отношения носили дружественный и взаимовыгодный характер. Сейчас же обо всем этом можно только вспоминать, двусторонние контакты свернуты буквально во всех сферах", - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул: у Москвы не может не вызывать серьезной обеспокоенности "активное участие Канберры в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах, что отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира".