Путин выразил надежду, что отношения России и Греции возродятся

Президент напомнил, что на протяжении более двух веков страны выстраивали сотрудничество в конструктивном и дружеском ключе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что традиционные узы духовной близости и взаимной симпатии позволят возродить со временем отношения РФ и Греции.

"Нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в двусторонних делах. Остается надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения российского и греческого народов помогут со временем возродить обоюдовыгодное партнерство между нашими странами и нормальные деловые отношения", - сказал российский лидер на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Путин напомнил, что на протяжении более двух веков Россия и Греция выстраивали сотрудничество в конструктивном и дружеском ключе. "Это помогало нам сообща добиваться хороших результатов в экономическом и гуманитарном взаимодействии", - отметил он.