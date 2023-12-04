Путин заявил о расширении сотрудничества России и Казахстана по всем направлениям

Президент напомнил, что в ноябре исполнилось 10 лет с момента подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве стран в XXI веке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Казахстан укрепляют и расширяют связи по всем направлениям сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран", - подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что в ноябре исполнилось 10 лет с момента подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве стран в XXI веке. "В полном соответствии с духом и буквой этого договора наши государства расширяют сотрудничество по всем направлениям", - отметил Путин.

По его словам, рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, осуществляются многочисленные проекты в гуманитарной сфере.

"В конструктивном ключе выстраивается взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстаном функции председателя в следующем году в ОДКБ и в ШОС", - добавил президент РФ. Также он назвал важным импульсом к дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей свой недавний визит в Астану. "Вновь увидимся с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕАЭС и СНГ", - заключил Путин.