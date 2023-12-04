В МИД РФ пообещали продолжить усилия дипломатов по возвращению заложников в Газе

Замглавы дипведомства Михаил Богданов также обсудил с главным раввином России Берлом Лазаром гуманитарные аспекты палестино-израильского противостояния

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Усилия российских дипломатов по скорейшему возвращению удерживаемых в Газе заложников будут продолжены, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром.

"Михаил Богданов подтвердил, что предпринимаемые российской дипломатией во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами энергичные шаги по скорейшему возвращению домой иностранных граждан - заложников из Газы - будут продолжены", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Стороны также обсудили гуманитарные аспекты палестино-израильского противостояния. "Особое внимание было уделено вопросам освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе имеющих российское гражданство. Берл Лазар выразил признательность руководству российского внешнеполитического ведомства за эффективные целенаправленные усилия в интересах вызволения удерживаемых ХАМАС нескольких соотечественников", - добавили в МИД.