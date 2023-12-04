МИД РФ: на Украине происходит жесткий раздел на приверженцев Зеленского и Залужного

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также обратил внимание на наличие структур, которые заинтересованы в том, чтобы вместе с президентом Украины ушел "тот же негатив, накопленный за это время в украинской политике"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жесткий раздел на приверженцев действующего главы украинского государства Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного происходит на Украине перед президентскими выборами. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Происходит вот это противостояние, то есть отсутствие монолитности в управлении Украиной, политическом управлении, происходит достаточно жесткий раздел на команды приверженцев того или иного кандидата", - сказал он.

Дипломат в этой связи также указал, что на сегодняшний день "Украина сегодня представляет <...> свое, увы, обычное "майданное" состояние, когда на фоне какого-то всплеска происходит попытка поближе добраться к властной кормушке либо возглавить эту власть, ускорив таким образом свои социальные лифты личные".

Мирошник также обратил внимание на наличие структур, "которые заинтересованы в том, чтобы вместе с Зеленским тот же негатив, накопленный за это время в украинской политике, просто куда-то ушел, как концы в воду". "Сейчас вот мы наблюдаем по социологии, доступной нам, что примерно сравнялись рейтинги Зеленского и Залужного, но при этом у Зеленского очень серьезный, большой уже накопленный базис негатива. Поэтому вот это противопоставление играет явно против Зеленского, и это очень сильно его нервирует", - подчеркнул посол.