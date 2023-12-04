Путин заявил, что РФ и Мавритания имеют все возможности для наращивания сотрудничества

Президент отметил, что отношения Москвы и Нуакшота выстраиваются на основе равноправия и взаимной выгоды, а также с учетом сложившихся традиций дружбы и взаимопонимания

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Исламская Республика Мавритания имеют все шансы для дальнейшего наращивания двусторонних отношений как в экономической сфере, так и в рамках региональных вопросов, считает президент РФ Владимир Путин.

"Имеются все возможности как для наращивания двусторонних экономических связей, прежде всего в сфере морского рыболовства, так и для укрепления координации в арабских и африканских региональных делах", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

В целом, отметил глава государства, отношения Москвы и Нуакшота выстраиваются на основе равноправия и взаимной выгоды, а также с учетом сложившихся традиций дружбы и взаимопонимания.