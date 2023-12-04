Путин обратил внимание на популярность туризма в Доминикану у россиян

Сотрудничество Москвы и Санто-Доминго в последние годы активно развивается, отметил президент

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Санто-Доминго в последние годы активно развивается, в том числе за счет популярности туристических поездок в Доминикану у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"В последние годы поступательную динамику приобрели наши отношения с Доминиканской Республикой. Во многом это стало результатом заметно возросшего туристического потока россиян, которых привлекает красота природы вашей страны и широкие возможности для отдыха", - указал он.

Путин заверил, что РФ заинтересована развивать сотрудничество с Доминиканой и в таких сферах, как политика, экономика, культура. "Учитывая интерес доминиканцев к получению высшего образования в России, увеличиваем квоту стипендий для ваших граждан", - добавил он.