Ушаков сообщил о планах Путина на этой неделе посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ

Помощник президента РФ подчеркнул, что это будут рабочие визиты

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе совершит рабочий визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Об этом сообщил Telegram-каналу Shot помощник президента Юрий Ушаков.

"Это будет рабочий визит, переговоры, прежде всего, будут с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого мы будем еще в ОАЭ, там тоже будет рабочий визит. Надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", - сказал он.

Последний раз президент РФ совершал государственные визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию до пандемии COVID-19 - в октябре 2019 года. По итогам переговоров со странами был подписан ряд документов.