Путин пожелал успехов новым членам СПЧ, которые пришли после плановой ротации

Президент России также сообщил, что в состав совета вошли пять человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал плановой ротацию в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), пожелал новым членам совета успехов.

"В совете прошла плановая ротация. Недавно был подписан соответствующий указ", - сказал глава государства, открывая заседание СПЧ, которое проводит в режиме видеоконференции. "В состав совета вошли пять человек - это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и главное - поскорее включиться в напряженную текущую работу совета", - добавил президент.

Путин напомнил, что встреча проходит в преддверии отмечаемого 10 декабря Дня прав человека. По его словам, эта дата имеет значение для всего российского общества, а не только для общественников и правозащитников. "Знаю, что вы не только предметно занимаетесь анализом правоприменительной практики, законотворческими и другими вопросами, что называется, общего, системного характера, но и отдаете много сил и времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях, откликаетесь на их запросы, добиваетесь справедливого решения их проблем", - констатировал российский лидер.

Глава государства поблагодарил членов СПЧ "за неравнодушное отношение к этому делу, за душевную щедрость, за терпение, за умение убеждать в своей позиции, а если надо - за твердость и настойчивость, за стремление выслушивать все стороны, находить компромиссы". "Все эти качества в деле защиты прав человека и гражданина имеют огромное значение. Вы обладаете ими в полной мере и многого добиваетесь, достигаете. Спасибо вам и всем вашим коллегам и на федеральном уровне, и в регионах за эту востребованную, благородную деятельность", - сказал он.

По словам Путина, в рамках заседания заслушают информацию о том, как исполняются поручения, данные по итогам прошлогодней встречи. "Практически по каждой поднятой вами проблеме многое было сделано, даны были поручения соответствующим министерствам, ведомствам, а также рекомендации органам власти в регионах. Многое, как я уже сказал, сделано, а что-то <...> еще в работе", - сказал он.