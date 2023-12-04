Путин призвал в ситуации с мигрантами в РФ соблюдать этнокультурный баланс

Президент России отметил, что привлечение мигрантов продиктовано интересами экономики РФ, нехваткой рабочих рук

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия должна соблюдать этнокультурный баланс, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с мигрантами.

"Очень острый вопрос про права мигрантов. Не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс: баланс этнокультурный", - подчеркнул он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее на встрече эту тему затронул глава СПЧ Валерий Фадеев.

Путин пояснил, что привлечение мигрантов продиктовано интересами экономики РФ, нехваткой рабочих рук. "Но нужно, безусловно, этих людей готовить. Нам нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения. Должны знать наши традиции и так далее. Уважать законы", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что РФ открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке, проводит другие мероприятия. "Но это не исключает того, что все приезжающие должны исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурным традициям, к традициям наших народов", - повторил он. "Ну и, разумеется, их права мы как цивилизованная страна тоже должны обеспечивать", - добавил президент.

Глава государства резюмировал, что в миграционной сфере имеет значение множество вопросов, и их нужно рассматривать в комплексе. "Ставя во главу угла, надо прямо сказать, интересы граждан РФ прежде всего. Во всех сферах", - заметил он.

Позиция Фадеева

По словам Фадеева, СПЧ исходит из того, что Россия не должна закрываться от своих соседей - "жители стран средней Азии и других бывших республик Советского Союза должны иметь возможность работать в России". В то же время, по его словам, обширный поток мигрантов создает известные проблемы, в частности образование этнических анклавов нарушает субкультурный баланс в некоторых российских городах.

"Наша позиция - необходимо неукоснительное соблюдение законов. Например, не секрет, что мигранты могут работать по 60 часов в неделю, это выгодно работодателям, но нарушает трудовой кодекс. Не редки случаи, когда семьи мигрантов не пускают детей в школу, в первую очередь это касается девочек, это конечно нарушает семейный кодекс", - сказал Фадеев.

Он также указал на экзамен по русскому языку для иностранцев, который "во многих случаях принимается, мягко говоря, формально", и воинский учет, когда люди получают российское гражданство, но на воинский учет не становится. "Но кроме прав у граждан есть и обязанности. Соблюдение закона ведет к нарушению прав мигрантов и российских граждан", - добавил глава СПЧ.