Путин поручил подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними в гражданском браке

Президент подчеркнул, что в таких союзах не редко есть и общие дети

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о механизмах поддержки тех вдов бойцов СВО, которые жили с ними гражданским, не зарегистрированным браком.

"На что хотел бы обратить внимание: надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент отметил, что есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в таком союзе. "Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне проведения спецоперации - прим. ТАСС), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени", - уточнил президент, подчеркнув, что в таких союзах не редко есть и общие дети.

Путин призвал проследить за тем, чтобы ни такие дети, ни такие женщины не остались без поддержки. Он поручил "самым внимательным образом проанализировать правовую сторону этого вопроса". "Если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения их поддержки, то надо это обязательно сделать", - призвал он.

Говоря о мерах поддержки членов семей участников СВО, глава государства заметил, что в результате кропотливой работы властей такая система была выстроена. "Тем не менее, поскольку это масштабная работа, здесь могут быть какие-то прорехи, какие-то недочеты", - сказал он, обратившись к СПЧ с просьбой в оперативном режиме сообщать о недоработках как в плане материальной поддержки, так и в плане медицинской помощи женам бойцов и вдовам.

"Безусловно, должна быть выработана полная, полноценная система мер поддержки", - подытожил президент.