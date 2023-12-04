Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией задолго до СВО

Президент упомянул отношение к русским в Прибалтике

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия столкнулась с проявлениями русофобии задолго до начала СВО, заявил президент РФ Владимир Путин, упомянув отношение к русским в Прибалтике.

"Что такое русофобия, мы знаем, мы давно с этим столкнулись. Прежде всего, конечно, это все происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чем. Кто-то, может быть, решил воспользоваться СВО для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи, но это их дело. Это их не украшает, безусловно", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.