Путин указал на важность исполнения поручений по итогам заседания СПЧ

Президент подчеркнул, что договоренности, которые будут достигнуты по итогам заседания СПЧ, следует облечь в форму перечня поручений главы государства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Договоренности, которые будут достигнуты по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), следует облечь в форму перечня поручений главы государства, тогда они будут выполнены быстрее и эффективнее, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании совета.

Глава автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ", один из участников встречи Александр Точенов, обратил внимание на то, что реакция на предложения и инициативы СПЧ со стороны различных органов власти и управления должна быть более оперативной. Глава государства, выслушав его, сказал: "Нужно добиваться того, чтобы наши с вами договоренности облекали в форму поручений президента, и тогда к этому будет подключаться контроль, управление, администрация в целом . Тогда, мне кажется, можно добиться еще большего качества работы Совета [по развитию гражданского общества и правам человека], потому что есть определенные сроки реагирования на поручения президента".

"Совет работает очень активно, а [если] будет действовать фактически по поручению президента, оформленному соответствующим образом, на мой взгляд, это качественно бы улучшило <…> саму работу", - добавил Путин.