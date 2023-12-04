Путин предостерег страны от свинства в отношении русского населения этих государств

Президент убежден, что "счастье не придет в дом" таких стран

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что "счастье не придет в дом" стран, допускающих русофобскую политику.

"Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, напомнив о большой доле русскоязычного населания в Латвии. "Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран", - добавил президент.