Фадеев заявил, что в РФ нужно разработать экологическую повестку "на пользу себе и миру"

Председатель СПЧ также сообщил, что российские территории "позволяют реализовывать уникальные природные решения в борьбе с глобальным потеплением климата"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия обладает преимуществами, которые позволяют реализовать уникальные решения в борьбе с глобальным потеплением, ей необходимо разработать свою экологическую повестку взамен западной. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече членов совета с президентом Владимиром Путиным.

"Сегодня в области решения глобальных климатических проблем и мы, и весь мир находится во многом в западной повестке. Не секрет, что решения, которые принимаются в этой повестке, зачастую дают конкретные преимущества западным компаниям. Нужно разрабатывать свою повестку на пользу себе и миру", - сказал глава СПЧ.

По его словам, у России "есть большие преимущества". "Наши территория, леса, другие ландшафты позволяют реализовывать уникальные природные решения в борьбе с глобальным потеплением климата", - убежден Фадеев. В качестве примера он привел уже начатый проект, "который позволит охладить тундру и, соответственно, снизить выбросы парниковых газов" путем коррекции экосистемы.

"Действующая российская стратегия экологической безопасности рассчитана до 2025 года. Работа по обновлению этой стратегии уже начата Советом безопасности [РФ]. Мы полагаем, что привлекать к этой работе обязательно нужно не только научное сообщество, но и институты гражданского общества, активистов", - продолжил Фадеев.

Глава СПЧ напомнил, что "сейчас возрождается, усиливается Всероссийское общество охраны природы (ВООП)". "В следующем году ВООП отметит столетие со дня создания. Это была первая серьезная экологическая организация в мире, у нас здесь огромные традиции еще с 20-х годов. Нам сейчас не хватает сильной, авторитетной, неангажированной общественной организации, без мнения которой не принимались бы резонансные решения", - заключил Фадеев.