Путин согласен, что большие сроки за ненасильственные преступления являются "спорными"

Президент предложил проработать улучшение законодательства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен, что большие сроки за не связанные с насилием преступления являются "спорными", предложил проработать улучшение законодательства.

"Примеры, которые вы привели, в голове не очень укладываются, когда там за определенные действия, явно нарушающие закон, то тем не менее сроки 7, 10 лет - это, на мой взгляд как гражданина Российской Федерации, вещи такие спорные", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя доклад члена совета Евы Меркачевой.

"Давайте вместе это все обсудим, посмотрим еще раз, обратимся к Государственной думе, к правительству и к общественности. Верховный суд, прокуратура - все вместе подумаем на тему о том, что и как здесь нужно сделать, чтобы совершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику", - добавил президент.

При этом говоря об оправданности строгих мер за преступления не нанесшие вреда жизни и здоровью других людей, Путин подчеркнул, что в некоторых государствах за экономические преступления предусматриваются "слишком строгие и даже жестокие" наказания. "Но это сознательная позиция государства и законодателя, потому что законодатель реагирует на те проявления, которые он считает наиболее опасными с точки зрения интересов государства в определенные периоды его развития. Нанесение ущерба государству, скажем, в экономической сфере, в области антимонопольной деятельности, картельного сговора или налоговых преступлений законодателем могут считаться преступлениями большой общественной значимости, потому что наносят существенный ущерб большому кругу лиц или государству в целом", - пояснил российский лидер.