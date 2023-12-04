4 декабря, 19:18,
обновлено 4 декабря, 19:48

Путин допустил амнистию "некоторых категорий женщин", отбывающих наказание

Президент РФ Владимир Путин. Михаил Климентьев/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/ ТАСС

Президент отметил необходимость подготовить и принять соответствующее решение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин допустил, что "некоторые категории женщин", отбывающих наказание, можно амнистировать.

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Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал президент.

Путин назвал примеры, приведенные членом СПЧ Евой Меркачевой, убедительными. Она рассказала о случаях, когда одна из женщин родила ребенка и через два часа после родов была разлучена с младенцем и возвращена в места лишения свободы, о том, что некоторые матери, отбывающие наказание вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя и так далее.

Меркачева также предложила отпустить из-под стражи женщин, осужденных за ненасильственные преступления, если по этим делам нет потерпевших или, если потерпевшие не против. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия