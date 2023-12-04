Путин заявил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны

Президент отметил, что жертвами политических репрессий становились и те, кто действительно был противником советского строя, и "сторонники, но оказавшиеся в силу разных политических причин за решеткой", и "совершенно случайные люди"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Политические репрессии не должны повторяться в истории страны, они нанесли огромный ущерб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

"Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей - оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее", - сказал Путин.

Он отметил, что жертвами политических репрессий становились самые разные люди: и те, кто действительно был противником советского строя, и "сторонники, но оказавшиеся в силу разных политических причин за решеткой", были и "совершенно случайные люди".