Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским

Глава государства отметил, что правительство подумает над решением этого вопроса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. Глава государства пообещал, что власти подумают над решением этого вопроса.

"Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским - не локальным", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, говоря о статусе многодетных семей. "Обязательно над этим подумаем", - заверил он.

Президент напомнил, что этот вопрос поднимается уже не в первый раз, и объяснил, почему его сложно решить. "Это связано с тем, что сегодня на региональном уровне это делается (присваивается статус многодетной семьи - прим. ТАСС), и, скажем, у Москвы есть определенные финансовые возможности, а в других регионах страны таких возможностей может не быть", - отметил он. По словам главы государства, бесплатная парковка автомобилей многодетных семей, которая есть в Москве, - "это только один из аспектов, он не самый главный, есть и другие составляющие".

Путин также обещал дать поручение подумать, как документально подтверждать количество повзрослевших детей для многодетных родителей. Одна из участниц заседания посетовала, что после 14 лет дети не вписываются в паспорта родителей, поэтому родство приходится подтверждать свидетельствами о рождении, а для многодетных семей большое количество бумаг не всегда удобно иметь при себе. "Что касается излишней забюрокраченности, наверно, об этом нужно подумать, там можно переводить это и в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при совершении каких-то необходимых действий с документами", - предположил глава государства. "Подумаем, поручение такое обязательно сформулирую", - пообещал он.