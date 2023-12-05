В Москве пройдет совет министров иностранных дел прикаспийских государств

Стороны планируют обсудить представляющие взаимный интерес региональные вопросы с упором на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Встреча глав МИД прикаспийских государств в рамках нового регулярного министерского диалога состоится 5 декабря в Москве. В мероприятии под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова примут участие также представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Стороны планируют обсудить представляющие взаимный интерес региональные вопросы с упором на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова указала, что это мероприятие запускает новый регулярный диалог глав МИД. Дипломат также добавила, что на полях Совета министров иностранных запланировано несколько встреч Лаврова со своими коллегами. 18 августа Лавров провел встречу с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана в РФ, на которой они обсудили углубление сотрудничества в формате каспийской "пятерки", включая подготовку к предстоящей встрече на уровне министров иностранных дел в Москве.

Решения пяти государств

Сотрудничество в регионе Каспия является важным направлением внешней политики России. "Значение Каспия для Российской Федерации определяется его стратегическим положением в центре Евразии, на перекрестке транспортных и энергетических артерий континента, наличием огромного количества полезных ископаемых и биоресурсов, фактором взаимопереплетения проживающих здесь цивилизаций", - пояснял Лавров в статье для журнала "Международная жизнь". Министр также отмечал необходимость поддерживать в регионе мир, стабильность и безопасность и ставил в качестве ключевой задачи "обеспечение рационального использования ресурсов, защита и сохранение природной среды этого уникального водоема, обеспечение экологической и транспортной безопасности в акватории Каспийского моря".

"В этих целях Россия выступает за всемерное развитие многогранного системного сотрудничества в рамках "пятерки", постепенную институционализацию этого процесса. Активно работаем над расширением связей с нашими соседями по региону во всех сферах. Исходим из того, что все каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами на основе консенсуса, не допуская негативного воздействия внерегиональных сил", - подчеркивается в статье главы российской дипломатии.

Контакты региональной "пятерки" происходят регулярно, в том числе на высшем уровне. Так, уже состоялось шесть Каспийских саммитов: в 2002, 2007, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Контакты ведутся не только по политическому и экономическому треку: уже прошло восемь Каспийских медиафорумов, поддерживаются также культурные контакты, развиваются контакты среди молодежи стран. Выдвигаются различные инициативы сотрудничества: в частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота.

Защита Каспия

Важное место в обсуждениях "пятерки" занимает природоохранная проблематика уникального Каспийского региона. 15 августа 2023 года правительство РФ ратифицировало протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников, подписанный в Москве в 2012 году пятью прикаспийскими странами.

В интервью "Казахстанской правде" президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в рамках контактов прикаспийских государств приоритетное внимание отдается именно природоохранной повестке. "Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности, каспийского тюленя и рыб - особенно осетровых, - отметил Путин. - Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие".

Ожидается, что природоохранная проблематика также станет важной частью министерских дискуссий в Москве.