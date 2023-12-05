Главу Елизово на Камчатке освободили от должности из-за сокрытия доходов

Во время проверки установили, что Олег Мартынюк предоставил неполные сведения о доходах, скрыл информацию о банковском счете, на который поступали денежные средства в размере, превышающем совокупный доход депутата и членов его семьи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Суд на Камчатке удовлетворил иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Елизово в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства, сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

"Прокуратура внесла представление в законодательный орган муниципалитета с требованием о досрочном сложении полномочий должностного лица, которое оставлено без внимания. В целях избежания ответственности за грубые нарушения антикоррупционного законодательства глава города добровольно ушел в отставку. Не согласившись с позицией собрания депутатов, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о прекращении полномочий в связи с утратой доверия. Суд поддержал позицию прокурора, полномочия должностного лица досрочно прекращены судебным актом по мотиву утраты доверия", - говорится в сообщении.

Во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции было установлено, что глава Елизовского городского поселения, должность которого занимал Олег Мартынюк, в период исполнения полномочий предоставил неполные сведения о доходах, скрыл информацию о банковском счете, на который поступали денежные средства в размере, превышающем совокупный доход депутата и членов его семьи.

Город Елизово - второй по величине город на Камчатке. В нем проживает около 36 тыс. человек.