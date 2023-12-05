Захарова пояснила, что просьба Лаврова на заседании ОБСЕ адресовалась фотографу

Официальный представитель МИД России также с иронией отметила, что эта фраза стала "слоганом и мемом российской изоляции"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прервавший свое выступление на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фразой "не могли бы вы меня оставить в покое, пожалуйста", адресовал ее фотографу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это был фотограф от организаторов, который, видимо, я так думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до [заседания СМИД ОБСЕ], просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы действительно поверить своим собственным глазам. Но это же чудовищно, вся эта история чудовищна от начала до конца", - сказала дипломат.

Захарова также с иронией отметила, что эта фраза стала "просто слоганом и мемом российской изоляции".

С 30 ноября по 1 декабря Лавров в Скопье принял участие в пленарном заседании СМИД ОБСЕ, провел серию двусторонних контактов и трехсторонюю встречу с действующим и будущим председателями организации. Также министр дал пресс-конференцию, которая собрала более 100 журналистов со всего мира и продлилась около 1 часа 15 минут.