Посол РФ на Кубе считает, что США пытаются превратить планету в свой задний двор

Виктор Коронелли заявил, что Вашингтон пытается придать доктрине Монро глобальный охват

ГАВАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США стремятся превратить мир в свой задний двор и пытаются придать доктрине Монро глобальный охват. Об этом в интервью агентству Prensa Latina заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли.

"Вашингтон пытается превратить планету в свой задний двор, придав знаменитой доктрине Монро глобальный охват, а незаконным односторонним санкциям - статус инструмента, позволяющего заставить суверенные страны подчиняться его воле", - приводятся выдержки из интервью в официальном Telegram-канале российской дипмиссии на Кубе.

Доктрина Монро была сформулирована в 1823 году президентом США Джеймсом Монро (1817-1825). В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.