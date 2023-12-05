Лавров заявил, что РФ рассчитывает на участие Алиева в работе неформального саммита СНГ

Мероприятие пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева", - сказал глава российского дипведомства.

Кроме того, Лавров отметил, что российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме. "12 октября, два месяца назад, в Бишкеке наши лидеры переговорили на полях саммита СНГ и подтвердили настрой на углубление нашего союзнического, стратегического взаимодействия", - добавил он.