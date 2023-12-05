Лавров заявил, что региональная платформа "3+3" становится все перспективнее

По словам главы МИД РФ, платформа "уже обретает плоть"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Региональная платформа "3+3" уже "обретает плоть" и становится все более перспективной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Уже обретает плоть инициатива "3+3" [президента Азербайджана] Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3" - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", - сказал Лавров, обратившись к Байрамову.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран.