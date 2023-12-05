Комитет СФ поддержал базовый закон "О занятости населения в РФ"

Совет Федерации планирует рассмотреть эту инициативу 7 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона "О занятости населения в РФ".

Совет Федерации планирует рассмотреть закон на пленарном заседании в четверг, 7 декабря.

Госдума приняла закон на пленарном заседании 30 ноября. Авторами закона стала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей".

В законе сохраняются действующие нормы о том, что для содействия занятости населения используется единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Оператором такой платформы будет Роструд. Устанавливается, что на платформе в том числе размещается информация о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также гражданах, стремящихся найти работу.

Документ устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного. Так, безработными будут признаваться граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости для ее поиска и готовы приступить к работе. Решение о признании гражданина безработным будут принимать органы службы занятости региона, в котором он зарегистрирован, в течение 11 дней со дня подачи заявления, если гражданин согласует предложенный ему индивидуальный план содействия занятости. Если органы занятости не смогут предоставить гражданину подходящую работу в течение 10 дней с момента регистрации, то он будет считаться безработным с первого дня подачи заявления.

Нелегальная занятость

Закон в новой редакции содержит отдельную главу, направленную на противодействие нелегальной занятости, под которой понимается "осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений".

Для противодействия нелегальной занятости правительство РФ будет утверждать план мероприятий, а также разрабатывать и осуществлять меры борьбы с такой занятостью. Органы исполнительной власти в регионах будут создавать межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Порядок создания таких комиссий установит кабмин РФ.

Основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.