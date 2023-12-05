Посол РФ на Кубе: США осуждают только те госперевороты, в которых не участвуют сами

Виктор Коронелли отметил, что Вашингтон закрывает глаза на вооруженные нападения на правоохранительные органы и другие насильственные действия

ГАВАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Вашингтон осуждает только те государственные перевороты, к которым сам не имеет отношения. Об этом в интервью агентству Prensa Latina заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли.

По его словам, США осуждают "только те попытки госпереворотов, в которых они не участвуют". "Если это так называемые цветные революции, спонсируемые американскими секретными агентствами по всему миру, Вашингтон закрывает глаза на вооруженные нападения на правоохранительные органы и другие насильственные действия", - цитирует посла агентство.

В качестве подтверждения своих слов Коронелли привел ситуацию вокруг госпереворота на Украине. Дипломат напомнил, что когда во время антиправительственных протестов так называемые мирные протестующие сжигали полицейских "коктейлями Молотова", Пентагон предостерег тогдашнее украинское руководство от использования вооруженных сил против "мирного населения". "Однако Вашингтон и Брюссель поступили ровно наоборот, когда после государственного переворота новые власти начали "антитеррористическую операцию", фактически карательную экспедицию, против собственных граждан, недовольных новым курсом страны, в Донбассе", - добавил посол.