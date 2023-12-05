Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов также затронули "актуальные вопросы двусторонних связей"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердили на встрече необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что стороны также затронули "актуальные вопросы двусторонних связей". "Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года", - добавили в министерстве.

"Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятерки", - заключили в МИД РФ.

Встреча состоялась на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств в Москве.