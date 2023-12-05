Лавров заявил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня

По словам главы МИД РФ, продвинуть его далее может создание Каспийского совета

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, продвинуть его далее могло бы создание Каспийского совета. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами МИД прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

"Мы сегодня с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ. <...> Эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета, форума сотрудничества, диалога без каких-либо бюрократических схем", - сказал он.

"Наша сегодняшняя встреча как раз посвящена этим задачам, мы выделили широкий круг тем, которые важны в контексте реализации решений каспийских саммитов, и сконцентрируемся на целом ряде практических вопросов, целом ряде проектов документов, которые находятся на нашем рассмотрении", - добавил глава дипведомства РФ.