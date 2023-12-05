Путин назначил нового посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Им стал Владимир Тарабрин

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом в Нидерландах и по совместительству постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующий указ опубликован.

Другим документом от этих должностей освобожден Александр Шульгин, который занимал их с 2015 года.

Тарабрин с 2019 года был директором департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз. В целом в системе МИД работает с 1979 года. Занимал ведущие должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.

Организация по запрещению химического оружия работает с 1997 года. Штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды). Руководящим органом ОЗХО является Исполнительный совет, который состоит из 41 страны. Они поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. Россия в 2023 году не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет, она получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66.